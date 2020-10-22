В селе Сургутского района открыли новую многофункциональную площадку Фото: Администрация Сургутского района

В селе Тундрино Сургутского района открыли многофункциональную площадку, территория которой 1700 квадратных метров. Территория с тренажерами, горками, качелями и скамейками, станет местом притяжения сельчан Тундрино.

Идею строительства площадки главе Сургутского района Андрею Трубецкому подали сами жители села. Они много лет мечтали о таком месте, где бы можно было пообщаться с соседями, провести время с детьми и отдохнуть.

- С земляками обсуждаем регулярно вопросы развития территории. Она привлекает не только своей историей, но и экологической составляющей. В Тундрино отдохнуть и полюбоваться природой приезжают с других населенных пунктов Югры. Местные жители не хотят покидать родные края, создают семьи, растят своих детей. Стараемся сделать так, чтобы люди и больших, и малых поселений жили с комфортом - прокомментировал Андрей Трубецкой.

Новая площадка - лишь начало обновления Тундрино,скоро здесь откроют фельдшерско-акушерский пункт, построят новую дорогу, которой не было никогда в поселении.

-В этом году определена подрядная организация по строительству дороги из железобетонных плит. Будет производиться закуп материалов и на следующий год появится дорога, - рассказала заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина.