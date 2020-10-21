В Ханты-Мансийске тренируется юниорская команда России по биатлону Фото: АУ «ЮграМегаСпорт»

В Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске продолжается тренировочный сбор юниорской команды России по биатлону.

- В этом году мы впервые приехали сюда на первый снег, прошлые годы тренировались в Тюмени. Я до сих пор под впечатлением — качество лыжни хорошее, стрельбище рабочее. Спортсмены работают, больных нет. Настроение в команде хорошее, спортсмены всегда чувствуют себя хорошо, когда нет соревнований - сказал старший тренер по резерву Николай Большаков, который впервые приехал на вкатку в Ханты-Мансийск.

Николай Большаков дополнил, что через 10 дней они переезжают на сборы на Семинский перевал, а после этого начнётся Кубок России, в котором спортсмены примут участие.

Кроме биатлонистов в Центре зимних видов спорта тренируется команда лыжников спорта слепых, югорские спортсмены и сборная по лыжному двоеборью, на днях приедут и юниоры-лыжники. - Все требования по профилактике распространения коронавируса нами выполнены, мы разделили время тренировок, потоки прибытия спортсменов на стадион, команды расселены по разным этажам гостиницы, передвигаются на отдельных автобусах и питаются в специально выделенное время. У каждой команды есть собственный врач, кроме того, задействованы и наши медики, ведущие ежедневный мониторинг состояния спортсменов - рассказал директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.

Он также сообщил, что в конце ноября в Ханты-Мансийске пройдет Кубок России по биатлону.

Ханты-Мансийск — одно из немногих мест в России, где спортсмены уже приступили к тренировкам на снегу. Это стало возможным благодаря технологии сохранения снега, запасенного с весны в снегохранилище, сообщает АУ «ЮграМегаСпорт».