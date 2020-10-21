Нижневартовские предприниматели продолжают развиваться в условиях пандемии Фото: департамента общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Нижневартовские предприниматели в условиях ограничений, связанных с распространением COVID-19, продолжают свое развитие.

Фото: департамента общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

По словам руководителя спортивного клуба «Лирика Fitness» Ильи Звонарева, частные спортивные залы пытаются восстановится после длительных ограничений, связанных коронавирусной инфекцией. После возобновления деятельности в фитнес-клубе соблюдаются все санитарные требования.

- Период, когда была временно приостановлена наша деятельность, мы использовали с пользой – провели ремонт и открыли еще один зал в нашем клубе, докупили новое оборудование. Нам удалось сохранить штат сотрудников – тренерского состава, а также продавцов магазина спортивного питания - рассказал Илья Звонарев.

Ещё одно предприятие ищет пути продвижения в нынешних условиях. В швейные цеха ООО «Гильдия» в ближайшие дни должно поступить новое оборудование, которое позволит увеличить скорость выполнения заказов и повысить их качество. Для работ на новой технике руководство компании даже увеличит штат сотрудников.

Фото: департамента общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Предприятие, работает с 2016 года, а в период пандемии сумело перестроить свою работу, и сшить порядка 20 тысяч многоразовых масок, а сейчас выполняет заказ на производство восьми тысяч защитных медицинских костюмов.

Финансовой поддержкой в рамках реализации муниципальных программ пользуется дизайн-студии «IRiS». С ее руководителем Ириной Быковой встретился во время рабочей поездки глава Нижневартовска Василий Тихонов. Студия известна среди вартовчан своей необычной полиграфической продукцией.

Фото: департамента общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

- Несмотря на то, что из-за распространения коронавирусной инфекции, были отменены массовые мероприятия, часть заказчиков, конечно, приняли решение отказаться от приобретения сувенирной продукции. Но мы не стоим на месте. Я приобрела оборудование для работы с глиной. Теперь могу проводить мастер-классы для детей и взрослых. Спрос на это есть», - сообщила Ирина Быкова.

Глава города Василий Тихонов отметил, что все эти небольшие предприятия смогли оперативно перестроиться и сохранить рабочие места.