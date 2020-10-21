Пенсионерка в Нягани стала жертвой мошенников Фото: pixabay.com

В Нягани 82-летнюю пенсионерку обманули мошенники. Накануне женщине позвонил неизвестный, который представился представителем фирмы, которая реализует БАДы и мази растительного происхождения. Он сказал пенсионерке, что фирма, у которой женщина раньше покупала мази для суставов продавала некачественный продукт и что ей должны вернуть деньги в сумме 240 тысяч рублей.

Далее звонивший мужчина посоветовал югорчанке освободить свои счета от накопленных денег, чтобы не платить налог и перевести все средства на счет "Главного адвоката России". Мошенник пообещал, что «главный адвокат России» вернет ей переводом 500 тысяч рублей.

А также злоумышленник убедил женщину, что если у сотрудников банка возникнут вопросы, кому она отправляет деньги нужно сказать, что перевод она делает на машину внуку.

Доверившись мошеннику, пенсионерка сняла со сберкнижки 500 тысяч рублей и перевела их злоумышленникам двумя суммами. Но компенсация так и не поступила, и накопленные денежные средства не вернулись.

Женщина обратилась в дежурную часть ОМВД России по г. Нягани, по данному факту возбуждено уголовное дело. Преступникам может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Ведётся расследование.