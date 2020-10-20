Сургутянка на видео рассказала как мошенники пытались похитить её деньги

Фото: УМВД России по г. Сургуту

В полицию Сургута обратилась 49-летняя женщина и заявила о попытке мошенничества, полицейским женщина рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на ее имя неизвестные лица оформили кредит.

Мошенник уговаривал женщину, что необходимо назвать данные банковской карты и коды из смс для отмены операций по оформлению займа.

Сургутянка поверила и начала следовать инструкциям звонившего, а после того, как были продиктованы все данные на счет женщины зачислили деньги в размере 687 тысяч рублей. Далее мошенник снять наличные деньги в банкомате и сделать перевод в банк, так как данная сума принадлежит банку.

После 3-х часов общения, заявительница поняла, что ее пытаются обмануть мошенники, позвонила в банк и отменила все операции, а также заблокировала счета.

Ведется расследование произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Если мошенников найдут, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.