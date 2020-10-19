ЗАГСу Ханты-Мансийска исполнилось 86 лет Фото: Городской информационный центр

Ханты-Мансийский отдел ЗАГС на прошлой неделе отметил свое 86-летие .

В этот день прошло бракосочетание горожан Алексея Шабанова и Светланы Стец. В их торжественной регистрации брака приняла участие заместитель Главы города Ханты-Мансийска Ирина Черкунова. Она поздравила молодожёнов и вручила им свидетельство о браке.

- Вам очень повезло, потому что вы создаёте семью в одном из самых красивейших городов нашей страны, в котором делается всё, чтобы рождались дети, чтобы были условия для семейного отдыха, обучения, образования, занятий спортом - отметила Ирина Черкунова. Она пожелала молодоженам почувствовать любовь города и то, что город делает для них, а также сохранить свою семью во взаимопонимании, внимании, участии и сочувствии друг к другу.

С начала 2020 года в городском ЗАГСе брак зарегистрировали 546 пар, в прошлом году за этот же период было заключено 710 браков. Родилось 1 143 малыша, а в прошлом году – 1 064.

Кроме того, 21 октября с 9:00 до 17:00 в Ханты-Мансийском ЗАГСе пройдёт единый день подачи заявлений на регистрацию брака. Все специалисты отдела будут принимать заявления на регистрацию без перерыва и предварительной записи.

Чтобы подать заявление, нужно прийти парой, выбрать дату свадьбы, с паспортами и документами о расторжении брака, если такие были.