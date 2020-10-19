В Нижневартовске за коррупцию оштрафована организация

В Нижневартовске организация оштрафована за коррупцию Фото: pixabay.com

Прокуратура города Нижневартовска проверила исполнение закона о противодействии коррупции, в результате чего выяснилось, что в июне 2018 года генеральный директор ООО «Дубрава» предложил сотруднику полиции деньги в размере 30 тысяч рублей для освобождения организации от административной ответственности за нарушения при реализации алкоголя.

По результатам всех мероприятий в отношении организации возбуждено административное дело по статье "незаконное вознаграждение от имени юридического лица".

Решением суда организация должна была выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.

Однако, суд вышестоящей инстанции учел новые доводы и представленные документы, подтверждающие материальное и финансовое состояние организации в условиях пандемии, и снизил размер штрафа до 500 тысяч рублей.

Для того, чтобы точно был выплачен штраф, по инициативе прокурора на денежные средства ООО «Дубрава», находящиеся на счетах в банке, наложен арест.

Решение суда уже вступило в законную силу.