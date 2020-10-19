Ханты-Мансийск получил паспорт готовности к отопительному сезону Фото: Терина Виктория

Проверены все предприятия жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийска на готовность к отопительному сезону. Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду выдан городу Северо-Уральским управлением Ростехнадзора.

Коммунальными предприятия потратили более 300 миллионов рублей для того, чтобы встретить зиму во всеоружии.

Благодаря паспорту подтверждается надёжность в работе объектов и оборудования ресурсоснабжающих организаций, а также готовность персонала к выполнению текущих и оперативных действий в период максимально низких температур.

Батареи во всех учреждениях социальной сферы города нагрелись уже в первый день осени, а в квартиры горожан тепло начало поступать 10 сентября.

Все мероприятия по подготовке к отопительному периоду находятся на личном контроле руководителя муниципалитета. Жалоб от граждан на отсутствие тепла с начала отопительного сезона не поступало, сообщает управление общественных связей.