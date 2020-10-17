В Нефтеюганске увеличили число коек в моногоспитале

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Вместительность инфекционного моногоспиталя до 200 коек увеличила Нефтеюганская ОКБ, сообщает пресс-служба больницы.

Резервный коечный фонд пришлось вновь развернуть из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуацией.

– Коечный фонд находился в резерве, но учитывая то, что в течение последних двух недель отмечается стойкий прирост пациентов, как выявленных в амбулаторном звене, так и госпитализированных в ковидный госпиталь, было принято данное решение, – сказал главный врач НОКБ Дмитрий Мальцев.