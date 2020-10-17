Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 октября 2020 года увеличилось на 196 человек

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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 17 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 196 и составило 25 531 человек.

По информации оперативного штаба Югры, за последние сутки зарегистрировано 196 новых случая коронавируса. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 25, с симптомами ОРВИ – 141, в бессимптомной форме заболевания – 30.

158 человек выписаны по выздоровления из больниц региона. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 25 531. Выздоровели за весь период пандемии — 22 601 человек.

За последние сутки в России выявлено 14 922 новых случаев заболевания коронавирусом. 279 человек умерли. 8 617 выписаны из больниц.

Всего в стране выявлено 1 384 235 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончалось 24 002 человека. Выздоровели 1 065 199 человек.