В Югре продлят срок предоставления единовременной выплаты из средств семейного капитала. Фото: Ольга Крыльцова

В Югре решили продлить срок возможности получения единовременной выплаты в размере 35 000 рублей из средств семейного капитала до 31 декабря 2020 года. За продление срока проголосовали абсолютное большинство принимавших участие в общественном опросе на портале «Открытый регион-Югра» (990 человек из 1 129).

– Весной нас, многодетных семей, обрадовали, что граждане, не распорядившиеся с 1 января 2013 года средствами югорского семейного капитала на третьего или последующего ребенка, достигшего возраста 1 года, могут получить единовременную выплату в размере до 35 000 рублей. Правда, реализовать данное право можно было только до 1 ноября. У меня трое детей, младшему 1 год исполняется 14 ноября. Получается, что 2 недели отделили нас от возможности получить выплату», – сказал получатель мер социальной поддержки по категории «Многодетная семья» Евгений Тростин из Урая.

В настоящее время проект закона направлен в думу Югры для рассмотрения и принятия решения депутатами. Дополнительно правом на единовременную выплату смогут воспользоваться еще порядка 900 семей. Всего такую выплату получили 7 087 семей, отметила губернатор округа Наталья Комарова.