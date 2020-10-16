В Сургутском районе в результате ДТП погиб мужчина Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации

Сегодня ночью 44-летний житель города Лянтор погиб в результате ДТП, которое произошло на 25 км автодороги «Лянтор – Нижнесортымский». Столкнулись авомобили «Опель Зафира» и «Мерседес», предварительная причина аварии – неправильный выбор дистанции.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 5 – получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних пешеходов.

В округе сотрудники Госавтоинспекции задержали 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям: на дороге начинается гололёд, из-за которого тормозной путь автомобиля увеличивается в разы.

Инспекторы призывают быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, соблюдать необходимый интервал и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, а также избегать резких ускорений и торможений.