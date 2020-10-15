В Югре создадут ещё один многопрофильный центр для реабилитации детей-инвалидов Фото: pixabay.com

Накануне в формате видеоконференцсвязи прошло заседание рабочей группы, в котором приняли участие эксперты и представители общественности. Был поднят вопрос о подходах к реабилитации и абилитации инвалидов.

В Югре с 2019 года действует система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, для этого был создан Нижневартовский многопрофильный центр для прохождения инвалидами курсовой реабилитации в режиме стационара. Аналогичный центр для детей планируется открыть в Сургуте в 2021 году.

В планах внедрение профессиональной ориентации, в том числе с привлечением волонтеров, инвалидов, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также технологии «Передышка» для дееспособных инвалидов старше 18 лет с нарушениями умственного развития.

В 2020 году на развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов из бюджета округа выделено 137 миллионов рублей и получена федеральная поддержка в объеме почти 5 миллионов рублей.

Средства использованы на приобретение программно-аппаратного комплекса «Колибри», электронного ручного видеоувеличителя «Визор», оборудование входных лестниц поручнями, установку раздвижных дверей, устройство тактильной разметки на путях движения и другое. Запланировано обучение 30 специалистов по программе сурдоперевода.

Кроме того, приобретены: спортивный инвентарь и расходные материалы для фехтования, детские сани для следж-хоккея, спортивные коляски для баскетбола, мячи для игры в бочча, тренажеры для волейбола; спортивный корт для бадминтона и многое другое.

Также до конца 2020 года планируется дооборудование и оснащение Государственной библиотеки Югры 244 изданиями для инвалидов по зрению, слуху.

В планах провести ряд фестивалей, выставок, спектаклей для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе окружной фестиваль художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях», информирует пресс-центр Правительства Югры