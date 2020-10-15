В прямом эфире с губернатором Югры обсудят строительство и ремонт дорог

Прямой эфир с губернатором Югры по вопросу строительства и ремонта дорог Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Прямой эфир с жителями автономного округа проведёт губернатор Югры Наталья Комарова в своем официальном инстаграм-аккаунте в пятницу, 16 октября в 11:30.

Главными вопросами эфира станут предварительные итоги строительных и ремонтных работ на дорогах автономного округа, вопросы создания дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К разговору присоединятся главы муниципальных образований и руководители исполнительных органов государственной власти, а также руководитель сургутского автомобильного клуба «SMOTRA-Сургут» Ильдус Хайбулин, представитель автомобильного сообщества «ХМАО ДТП» в соцсети «ВКонтакте» Михаил Наговицын, руководитель автомобильного сообщества «DRIVERS» в Ханты-Мансийске Артем Соседов.

Югорчане могут оставлять свои вопросы под последним постом губернатора Югры в Инстаграм, и в группе «Югра» ВКонтакте. Самые актуальные будут затронуты во время эфира. На остальные дадут ответы компетентные представители органов власти и команды «Инцидент», сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры