Итоги осенней "Недели добра" в Югре: участниками стали 11 тысяч человек

Итоги осенней "Недели добра" в Югре: участниками стали 11 тысяч югорчан Фото: pixabay.com

В Югре завершилась осенняя «Неделя добра», которая проходила с 1 по 8 октября в регионе. За эту насыщенную неделю в округе проходили акции, посвященные Дню пожилых людей.

Волонтеры общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе помогали пожилым югорчанам: привозили на дом продуктов, лекарства и другие предметы первой необходимости.

Во время акции «Добрая почта» волонтеры отправляли почтовые открытки с поздравлениями пожилым людям, проживающим в домах-интернатах нашего округа, об этом можно посмотреть в соцсетях под хэштегом #юграрядом.

А также югорчане провели флешмоб «Марафон благодарности», они размещали в социальных сетях поздравления с рассказом о своих бабушках и дедушках.

Жители округа делали добрые дела: помогали пенсионерам с домашними делами в рамках акции «От всей души!».

В завершении доброй недели провели окружной форумом серебряного добровольчества «Молоды душой». За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» губернатор Югры Наталья Комарова вручила добровольцам памятные медали, учрежденные президентом России, и благодарственные письма главы региона.

В форуме приняли участие 200 добровольцев, таким образом Югра установила рекорд – стала первым регионом России, кто собрал столько пожилых волонтеров на онлайн-встрече.

В «доброй неделе» приняли участие 11 232 югорчан, а также 36 организаций-партнеров. Было опубликовано 92 видео и текстовых поздравления, совершено 309 добрых дел, в которых приняли участие более 5000 югорчан, отправлено 843 открытки, а онлайн-концерт был показан во всех домах престарелых, который посмотрели 438 пожилых людей. Участие в акциях принимали молодые люди, семьи, рабочие коллективы, группы детских садов и команды волонтерских объединений, сообщает пресс-центр Правительства Югры.