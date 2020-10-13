Когалымские остановки оборудуют видеокамерами Фото: pixabay.com

В Когалыме ставят видеокамеры на новых остановочных павильонах общественного транспорта города. Работы по модернизации системы видеонаблюдения, являются одним из пунктов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В текущем году в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в городе Когалыме» будет оборудовано 29 видеокамер, в 2021 году запланирована установка еще 27 видеокамер, это позволит обеспечить охват системой видеонаблюдения всех остановок в городе.

- В целях обеспечения оперативного реагирования на нарушения общественного порядка в городе, трансляция видеозаписей с указанных видеокамер будет осуществляться в ОМВД России по г. Когалыму и МКУ «ЕДДС города Когалыма», - сообщил Ростислав Попов, заместитель главы города.

Главной целью создания аппаратного комплекса является повышение уровня общественной безопасности и правопорядка.

В Когалыме на сегодня уже работает 50 камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах.