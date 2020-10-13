Дачный автобус в Ханты-Мансийске станет круглогодичным Фото: pixabay.com

Во время прямого эфира с губернатором Югры Натальей Комаровой, который был посвящен жилью и городской среде Глава окружного центра Максим Ряшин сообщил о том, что дачный автобус в Ханты-Мансийске будет выполнять свой маршрут круглый год.

- С каждым годом растет число жителей Ханты-Мансийска, постоянно проживающих на дачных участках. Ранее дачный автобус курсировал с 18 апреля по 18 октября. Мы прислушались к обращениям граждан, которых стало поступать все больше, и приняли решение сделать маршрут круглогодичным. При этом мы сохраняем социальные льготы для проезда неработающих пенсионеров - отметил Максим Ряшин.

Сейчас на территориях дачных и садовых товариществ проживают больше тысячи человек и в адрес Администрации города не раз поступали обращения от граждан с просьбой организовать круглогодичный дачный автобус. Это было бы очень удобно, особенно, чтобы дети могли добираться до школы самостоятельно.

Летом дачный автобус проходит маршрут семь раз в день, а в зимний период рейсов будет четыре. Сейчас Управление транспорта, связи и дорог вместе с Департаментом образования города Ханты-Мансийска и жителями садовых товариществ составляют оптимальное расписание движения автобуса.