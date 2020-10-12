В Сургуте начинается подготовка строительства научно-технологического центра Фото: Администрация города Сургута

Администрацией города Сургута принято решение в этом году направить 67 миллионов рублей на инженерную подготовку земельного участка, на котором уже в следующем году начнётся строительство будущего научно-технологического центра.

- Выделенные средства необходимы для того, чтобы полностью завершить инженерную подготовку территории. Финансирование позволит закончить подъём территории и выполнить противопаводковые работы – сообщает заместитель главы города Владимир Шмидт.

Заместитель главы города пояснил, что технология гидронамыва даёт возможность поддерживать высокий темп выполнения. За зимний период песок уляжется и его плотность повысится. После, риска затопления данной территории больше не будет и уже в следующем году сможем приступить к освоению участка в части строительства инженерных сетей, зданий, сооружений, подъездных путей.

Первый в Югре научно-технологический центр планируют построить в пойме Оби за Ледовым дворцом спорта. Площадь проекта занимает 50 гектаров, там разместятся: сам НТЦ, общежития для проживания сотрудников и студентов, объекты коммерческого и социально-культурного значения.

По словам заместителя главы города первое здание будет готово уже через год. Крупномасштабный проект планируют реализовать к 2030 году.

Научно-технологический центр позволит привлечь и удержать талантливых людей в округе, а также создаст условия для развития новых продуктов и производств.