За незаконную рубку леса осужден житель Кондинского района Фото: ОМВД России по Кондинскому району

Приговором суда в Кондинском районе осужден мужчина за незаконную рубку леса на особо защищённом участке.

Весной этого года в лесном массиве Пойменного урочища Болчаровского участкового лесничества на особо защитном участке был выявлен факт незаконной порубки деревьев порода «сосна».

В результате проведенного расследования подозреваемый был найден, им оказался 54-летний ранее не судимый житель д. Алтай. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мужчина, не имея специально разрешения и документов, для своих личных нужд совершил рубку 19 деревьев, общим объемом более 7 метров кубических. Своими действиями он причинил ущерб окружающей среде на сумму 190 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

Следственным отделом ОМВД России по Кондинскому району возбуждено уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.