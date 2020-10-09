В Нижневартовске появился сквер с моделью космического корабля «Союз». Фото: администрация Нижневартовска

Общественная приёмка сквера Космонавтов, который появился на пересечении ул. 60 лет Октября и проспекта Победы, состоялась в Нижневартовске. Деньги на благоустройство нового места притяжения горожан выделены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». По словам генерального директора ООО «МКАИР» Александра Корниенко, в Нижневартовске нечасто предлагают разработать пространство с космической тематикой.

- Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в ход работ: были перебои с поставками материалов, ограничения количества работников на объекте. Сейчас для нас очень важно, чтобы общественники проверили качество выполнения работ и указали нам на возможные недочеты, - отметил Александр Корниенко.

Благоустройство сквера вели с мая 2020 года. Фото: администрация Нижневартовска

В центре сквера появилась 250-килограммовая модель космического корабля «Союз» в масштабе 1:3. Космический корабль сделан из материалов, которые используются для изготовления настоящих космических аппаратов, включая ткань, сплавы и композитные материалы.

Как отметил главный инженер «Управления капитального строительства города Нижневартовска» Андрей Павлык, благоустройство сквера вели с мая 2020 года. Осталось лишь одно – закрепить на земле лавочки, убрать остатки мусора и забор.

- Мы считаем, что подрядчик справился со своей задачей, - подчеркнул Андрей Павлык.

Плитка, которую выложили в сквере, символизирует цветовыми решениями звёздное небо. Лавочки оборудованы резными боковыми элементами и козырьками, на которых написаны названия планет Солнечной системы и Луны.