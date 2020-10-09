В Югре борются за выживание сибирского осетра Фото: Единый официальный сайт государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В Югре более 9 тысяч мальков сибирского осетра выпустили в Иртыш. Мероприятие прошло в рамках реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология».

- Наша основная задача заключается в приумножении рыбных запасов водных объектов Российской Федерации -- рассказал начальник Нижне-Обского филиала «Главрыбвод» Виталий Баранов. Он добавил, что в целом в рамках нацпроекта выпустили более 6,3 млн штук молоди сибирского осетра.

Мальков сибирского осетра обской популяции 4 месяца выращивали на Абалакском экспериментальном рыболовном заводе, на момент выпуска они достигли веса в 45 граммов каждый

Выживаемость у искусственно выведенных мальков таких размеров – 20-30%. От населения поступил социальный заказ, что необходимо заняться восстановлением водных ресурсов. Все мероприятия, связанные с сохранением биологического разнообразия и контроля восстановления популяции сибирского осетра проходит под руководством Природнадзора Югры.

Сибирский осетр занесен в Красные книги России и Югры и находится под угрозой исчезновения. Всего в текущем году в реки автономного округа было выпущено около 3,5 миллионов особей осетра.