В Нягани появится тюбинговая трасса Фото: pixabay.com

Специалисты центра спортивной подготовки Нягани планируют развивать инфраструктуру города. Каждый зимний сезон неприспособленный спуск лыжероллерной трассы горожане использовали для активного отдыха, при этом они мешали тренировочному процессу лыжников и подвергали своё здоровье опасности, именно поэтому принято решение организовать в центре города горки для катания на тюбинге.

В прошлом лыжная база, ныне круглогодичная лыжероллерная трасса, а в перспективе – еще и место для организации тюбинговой горки. Проект заявлен на президентский грант с интересным названием «ПаркКовка». - Часто приходят мамы с двумя детьми. Один на секцию, А со вторым – ждать долго, холодно, идти домой неудобно – сообщает директор Центра спортивной подготовки Заур Гусейнов. Он рассказывает о планах объединить все запросы населения и в возможности разбавить время ожидания своего ребёнка, и предоставить место для интересного времяпровождения с семьей. Проект документов уже готов.

Пока же любители надувных санок в зимний период встают в один ряд с лыжниками, создавая опасные ситуации. Выбор у тюбингистов в городе небольшой – либо специализированная база на выезде из города, либо неприспособленные спуски, времяпровождение на которых несёт большой риск для здоровья.

Для сноутюбинговой трассы выбрано место, давно облюбованное саночниками – спуск сразу за спортивной площадкой. 100-метровая трасса будет оборудована современным подъемником, планируется прокат ватрушек.

В планах специалистов центра спортивной подготовки реализовать уже одобренный няганцами проект к следующему зимнему сезону.