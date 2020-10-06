Качество питания в школах Ханты-Мансийска под особым контролем Фото: Управление общественных связей города Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске создан специальный отдел по контролю качества питания учащихся, все продукты, попадающие на столы к школьникам окружной столицы, проходят еженедельный тщательный мониторинг на соответствие нормам качества и безопасности, сообщает директор Департамента образования Администрации города Юрий Личкун.

Специалисты, ежедневно выезжают в школы и проводят проверки с целью недопущения нарушений санитарно-гигиенических требований, норм и правил. Особое внимание во время рейдов уделяется приготовлению и температурному режиму блюд, санитарному состоянию обеденного зала и процессу организации приёма пищи. Тщательно проверяется качество продуктов питания и наличие документов, удостоверяющих свежесть продукции.

Еженедельно отдел по контролю за организацией питания составляет отчёты, которые отправляются в образовательные организации. За прошедший месяц нарушений не выявлено.

По информации директора Департамента образования закупка 60% продуктов питания в школы происходит через электронные аукционы. В образовательных учреждениях действует приёмочная комиссия, которая проводит экспертизу качества поставляемого товара и производит его замену в случае выявленных нарушений.

На сегодня все недостатки устраняются поставщиками своевременно.

Вся необходимая информация по питанию с указанием контактных телефонов размещена на сайтах школ, а также в городе работает «Горячая линия», куда можно обратиться с предложениями и замечаниями по вопросам организации школьного питания.