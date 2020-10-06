В одном из дворов Нефтеюганска водитель сбил мальчика Фото:pixabay.com

В Нефтеюганске 49-лений водитель автомобиля «ГАЗ», сбил 11-летнего мальчика, который двигался в жилой зоне. Ребенок получил телесные повреждения.

А в Нижневартовске 13-летний пешеход попал под колёса автомобиля «КИА», перебегая дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда мальчик получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция Югры обращает внимание родителей на важность ежедневного напоминания детям о правилах безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, а также акцентирует внимание взрослых на последствия бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на улицах и дорогах.

За минувшие сутки в Югре сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 16 – за нарушение требований к перевозке детей.

Находясь за рулем автомобиля, вы несёте ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни других участников дорожного движения, соблюдайте правила дорожного движения.