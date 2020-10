Югорчане перевели 8 миллионов рублей мошенникам

Югорчане перевели 8 миллионов мошенникам Фото: pixabay.com

Как сообщает Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре за последние дни в регионе зарегистрировано 36 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционно. Самое большое количество случаев мошенничества в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Югорчане за минувшие дни лишились почти 8 миллионов рублей. Мошенники чаще всего крадут деньги под предлогом защиты счетов от не санкционированного списания средств, дополнительного заработка и через покупку или продажу товаров в интернете.

В Урае 31-летняя девушка решила поискать заработок в интернете, ей позвонили неизвестные люди и предложили инвестировать деньги в ПАО «Е.Т.К. Inc Ltd ew Financial Center – NFC», и получить значительную выгоду. Женщина перевела на указанный счёт мошенникам почти 240 тысяч, но никакой выгоды не получила.

В Ханты-Мансийске женщина посредством изменения курса валют в мобильном приложении «AnyDesk» потеряла 300 тысяч рублей. Указанное приложение она установила по совету мнимого сотрудника фирмы «Потребел», который обещал женщине быстрый и лёгкий заработок.

Сургутянке мошенники обещали начислить бонусы за совершенные операции по банковской карте, узнали реквизиты карты, пароли и похитили со счёта потерпевшей около 120 тысяч.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полиция Югры призывает граждан быть бдительными при совершении сделок удаленным способом, полученную информацию в сети Интернет проверять у официальных источников. По всем подозрительным фактам сообщайте в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.