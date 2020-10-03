Жителям Югры предлагают придумать имя супергерою

Фото: Ханты-Мансийск | Онлайн, соцсеть "ВКонтакте"

Человек-экология, Зелёный помощник или Экомен? Есть идея лучше? Тогда присылайте её на почту press@yugra-ecology.ru до 10 октября. А ещё можно наградить персонажа необычными способностями.

Важное условие - участвовать в конкурсе могут только школьники.

Супергерой будет помогать проводить экологические уроки, соревнования и субботники.

Победителя выберут представители регионального оператора «Югра-Экология» и «Регионального молодёжного центра». Творческое состязание проходит при поддержке департамента образования округа.