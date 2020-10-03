Жители Югры могут получить онлайн-консультацию психолога в соцсети «ВКонтакте» Фото: pixabay.com

Что делать, если обижают в школе? Как побороть осеннюю хандру и настроиться на работу? Почему жизнь не радует, даже если всё хорошо? Ответы на эти и другие вопросы, волнующие большинство людей, теперь можно найти в сообществе «Центр медицинской профилактики» города Сургута в социальной сети «ВКонтакте».

Рассказать о своей проблеме можно анонимно и абсолютно бесплатно. Для этого необходимо подписаться на официальную страницу сообщество и воспользоваться кнопкой «Задать вопрос». Ответы на них будут публиковаться раз в две недели. При этом сохранение анонимности автора гарантируется.

Это не первый онлайн-проект, реализуемый учреждением в 2020 году. По словам руководителя Владимира Пидзамкив, пандемия скорректировала жизнь людей и работу организаций, и Центр подстраивается под новые реалии. В связи с распространением COVID-19 массовые мероприятия - тренинги, семинары и беседы в образовательных организациях - ограничили, а потребность в получении ответов на вопросы у людей осталась.

В связи с этим педагоги, студенты, родители и дети стали обращаться к специалистам сургутского филиала за помощью и советом. Вопросы, которые они озвучивали, касались физического и психического здоровья, укрепления иммунитета и профилактики заболеваний.

-Первое, что мы сделали, это запустили тематические онлайн-лекции со специалистами. Наши ролики стали копировать к себе другие сообщества, люди высылали друг другу ссылки на видео, благодарили нас и врачей за проведённую работу, а также предлагали темы для следующих лекций. И мы поняли, что онлайн-обучение востребовано. Сейчас мы запускаем анонимные консультации с психологом, которые помогут подписчикам сохранить и укрепить психическое здоровье, показать пути решения имеющихся проблем, - рассказала Владимир Пидзамкив.