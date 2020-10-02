В Нижневартовске 36 семей получили ключи от новых квартир Фото: pixabay.com

Жителей Нижневартовска переселяют из аварийного жилья, сегодня ключи от новых квартир получили 36 семей. Они проживали в домах посёлка Магистраль и по улице Первомайскаой в старой части города.

Изначально снос аварийных домов и расселение граждан планировали на 2021 год, но власти города работают с опережением графика. В этом году планируется расселить ещё около 289 семей.

Вартовчане, которые сегодня получили ключи от новых квартир, стали жильцами домов, расположенных на улице Льва Толстого дом № 15-А. Практически все квартиры этого семиэтажного дома были переданы застройщиком ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» для переселения жителей аварийных домов. Новые квартиры находятся в активно развивающемся районе старой части города. Дома там сдаются с благоустроенной территорией и магазинами в пешей доступности. Недалеко находится школа, в скором времени откроется отделение детской поликлиники.

В сентябре ещё 20 домов были признаны аварийными, часть жильцов переедет в комфортные квартиры уже в этом году. Также, в октябре начнётся переселение жильцов домов, расположенных в посёлке Дивном, которые в 2015 году попали в зону затопления.