В Ханты-Мансийске многоэтажки строят с архитектурно-художественной подсветкой. Фото: администрация города

В Ханты-Мансийске в 2020 году планируется ввести в более 126,1 тысяч квадратных метров жилья, благодаря федеральному проекту «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда». Как сообщили в администрации города, объёмы планируется закрыть по окончании строительства десяти «многоквартирников» и частных домов.

Пока в эксплуатацию ввели чуть более 81 тысячи «квадратов» жилья – это 64,3% от плана. Площадь 73,8 тысяч квадратных метров жилья «заняли» пять домов. В их числе:

- Общественно-жилой комплекс «Ладья» корпус 1, 2»;

- Жилой дом по ул. Анны Коньковой, 14»;

- Жилой дом по ул. Объездная, 53;

- Жилой дом по ул. Георгия Величко, 5;

А также 32 индивидуальных дома, площадью 7,3 тысяч «квадратов».

Благоустраивают и придомовые территории многоэтажек: озеленяют территорию, устанавливают наружное освещение, обустраивают тротуары, парковки для автомобилей, площадки для отдыха и турники для сдачи ГТО.

Кстати, многоэтажки строятся с архитектурно-художественной подсветкой, что положительно сказывается на облике Ханты-Мансийска.