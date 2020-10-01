В Сургуте открыли дорожное движение после ремонта аварийного коллектора Фото: Татьяна Коркина

Больше двух месяцев велись работы по ремонту аварийного коллектора по улице Никольской города Сургута. Иногда движение могут ещё перекрывать, так как работы в камере коллектора ещё идут.

После того, как ремонт на Никольской закончится, начнутся работы на участке коллектора в районе магазина «Ярославна». Полностью перекрывать движение не планируется, коммунальщики планируют быстро завершить работу.

На ремонт коллектора по улице Никольской потратили 12 миллионов рублей, стоимость работ полностью оплатил Горводоканал Сургута. Специалисты долго принимали решение о том, как именно отремонтировать подземную инженерную сеть, не убирая полностью дорожное полотно, но всё-таки часть асфальта пришлось демонтировать. Новый асфальт пока решили не класть, есть возможность, что дорога после ремонта коллектора будет ещё какое-то время проседать.

В ночь на 1 октября дорожные работники убрали бетонные блоки и вернули в прежний режим работу светофора, сообщает портал ugra-news.ru.