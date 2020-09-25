В Югре продолжают спасать заблудившихся в лесу Фото: pixabay.com

В Октябрьском районе в п. Перегребное поисковая группа выезжала на реку Обь. Там без вести пропал мужчина 1982 года рождения. Прибыв на место вызова, водолазы обследовали дно реки Обь. К сожалению, пропавшего не удалось найти.

В Сургутском районе в лесу, который находится в районе базы отдыха Каменный Мыс, потерялись два человека. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили автомобиль заблудившихся. При помощи сигнальной громкоговорящей установки, спасатели вывели людей 1979 и 1985 года рождения из леса. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.

Напомним, что не давно мы писали о том, что помощь понадобилась двум мужчинам 1965 и 1971 годов рождения. Они заблудились в лесу на 212 км автодороги «Талинка-Советский». При помощи сигнальных устройств и сотовой связи мужчины были найдены. Медицинской помощи им не понадобилось. Помимо этого, поисковая группа 20 сентября выезжала в район «Васкины дачи» г. Нягань. Там сломался вездеход. Потребовалась помощь двум мужчинам. Спасатели эвакуировали пострадавших.