Жительница Лангепаса перевела аферистам более 800 000 рублей Фото: pixabay.com

В полицию обратилась 52-летняя жительница Лангепаса. Она рассказала, что на ее телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с карты заявительницы пытаются списать деньги. Далее аферист сказал, что для предотвращения данной операции необходимо снять все имеющиеся на банковских счетах денежные средства, которые впоследствии будут защищены от мошеннических действий через безопасный банковский счёт.

Женщина выполнила инструкцию мошенника и обналичила более 500 000 рублей. Всё это время злоумышленник был на связи. Данную сумму она перечислила ему. Потерпевшая произвела 36 транзакций на 12 различных абонентских номеров.

После внесения указанной суммы, мошенник сообщил женщине, что неизвестные аферисты пытались украсть ее деньги и успели оформить потребительский кредит на сумму 240 000 рублей, и для того, чтобы указанные средства не попали в руки мошенников, их также необходимо перевести на защищённый банковский счёт. Но, как сообщил злоумышленник, для этого ему необходимо продиктовать коды безопасности, которые будут поступать в смс-сообщениях.

В результате всех мошеннических действий женщина лишилась более 830 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».