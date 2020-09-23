В Ханты-Мансийске почтили память Василия и Александра Маргеловых

фото: Правительство ХМАО-Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественной церемонии открытия памятного мемориала герою Советского Союза, командующему воздушно-десантными войсками России Василию Маргелову и герою РФ Александру Маргелову.

Также в мероприятии приняли участи начальник регионального управления министерства внутренних дел Василий Романица, глава окружной столицы Максим Ряшин, военный комиссар автономного округа Денис Буров, председатель общественной организации ветеранов Югры Александр Громут, представители органов власти, депутаты, общественники.

Сама церемония открытия была приурочена к 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 90-летия со дня основания воздушно-десантных войск России.

Мемориал установлен по инициативе ветеранов десантный войск и войск спецназа Ханты-Мансийска.

В ходе церемонии глава региона вручила ветеранам воздушно-десантных войск и войск специального назначения благодарственные письма губернатора Югры. Так, за активную гражданскую позицию, личный вклад в дело военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовку граждан призывного возраста к службе в рядах Вооруженных сил России отмечены сержант запаса Валерий Алиев, старший сержант Ринат Байдашов, сержант запаса Игорь Голубев, сержант запаса Алексей Горелов, младший сержант запаса Павел Жданов, сержант запаса Олег Жихарев, старшина запаса Евгений Кузьмин, младший сержант запаса Дмитрий Малыхин, старший прапорщик запаса Андрей Науменко, младший сержант запаса Михаил Павленко, старшина запаса Сергей Суханов, старший сержант запаса Юрий Шель, сержант запаса Борис Шустиков, старшина запаса Сергей Яньшин, рядовой запаса Павел Корепанов.