В Югре студентов приглашают в «Школу молодого следователя»

фото: УМВД по ХМАО-Югре

Замначальника УМВД России по ХМАО – Югре, начальник СУ Михаил Ерёмин и начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции окружного управления полиции Борис Дмитриев встретились со студентами.

В ходе встречи правоохранительные органы рассказали учащимся о совместной программе ЮГУ и следственного управления УМВД России по округу «Школа молодого следователя», которая нацелена на дополнительную специальную подготовку учащихся.

Проект дает возможность молодым специалистам приобрести как теоретические, так и практические навыки в расследовании преступлений. Также студенты знакомится с работой следственных подразделений, криминалистической техникой, узнает о роли судебно-медицинской экспертизы в расследовании преступлений, а также историю развития огнестрельного оружия.

Стоит отметить, что те, кто проходит данный курс есть привилегии в дальнейшем при трудоустройстве в структуру МВД.

Кроме того, сотрудник кадров следственного управления Анна Бочкоева пояснила присутствующим условия и порядок поступления на службу и оставила свои контактные телефоны.