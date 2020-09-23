В Нефтеюганске полицейские поймали угонщика Фото: pixabay.com

В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя об угоне автомобиля. Мужчина рассказал, что автомобиль марки «ВАЗ 21110», припаркованный около одного из жилых домов в 7 микрорайоне, пропал.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники ППС и ГИБДД задержали 26-летнего нефтеюганца. В признательных показаниях подозреваемый пояснил, что совершил угон в личных целях.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Недавно мы писали, что в Сургутском районе знакомый угнал у своей приятельницы тоже отечественный автомобиль «ВАЗ 2110». В день преступления он с заявительницей выпивал. В один момент взял ключи и поехал на чужой машине. Возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.. Фигурант находится под подпиской о невыезде.