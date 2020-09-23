В Югре задержали насильника, который скрывался 8 лет

фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Сургутский межрайонный следственный отдел установил место нахождения 45-летнего мужчины, который обвиняется в насилии над несовершеннолетней. Преступление он совершил более 8 лет назад.

Инцидент произошел в Сургутском районе ещё в апреле 2012 года. Утром обвиняемый находился в квартире вместе с девятилетней девочкой, которая является дочерью его сожительницы. Злоумышленник путем нанесения ударов по голове и удушения, совершил действия сексуального характера в отношении девочки.

Его действия были пресечены матерью потерпевшей, которая внезапно вернулась домой. Фигурант выбежал из квартиры. А после и вовсе выехал за пределы круга.

- Длительное время он проживал в разных городах под другими анкетными данными, используя копию чужого паспорта, - добавили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

21 сентября злоумышленника задержали в Кургане. Он дал признательные показания, ему предъявлено обвинение.

Обвиняемый заключен под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на завершение расследования.