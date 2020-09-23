В Югре полицейские продолжают вылавливать закладчиков Фото: pixabay.com

Полицейские задержали в подъезде одного из многоквартирных домов гражданина 1975 года рождения. И в ходе личного досмотра при нем обнаружили и изъяли пакет с наркотики. Экспертиза эта подтвердила. Подозреваемый пояснил, что употреблял наркотики около четырех месяцев. Приобретал их через интернет. Оттуда ему поступали координаты, по которым он и нашел закладку. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение наркотических средств в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и грозит наказание в виде лишении свободы сроком до десяти лет. Так, в Нижневартовске задержали 38-летнего местного жителя за распространение запрещенных веществ. Подозреваемый уже был ранее судим. В ходе личного осмотра у него изъяли пакетик с порошком. Экспертиза показала, что это вещество является наркотическим. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело и приняли решение об избрании меры пресечения в виде ареста.