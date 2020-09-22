Губернатор Югры приняла участие в запуске программы «Женщина-лидер»

фото: пресс-служба Правительства ХМАО-Югры

Программа «Женщина-лидер» реализуется при поддержке совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Цель - формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую повестку в стране и в мире.

Глава региона Наталья Комарова подчеркнула, что новая образовательная программа - это ещё одно пространство для реализации новых возможностей жителей Югры.

– Для участия в образовательной программе «Женщина-лидер» заявились 10 югорчанок. У моих землячек задача получить необходимые знания и навыки для реализации собственных возможностей. Эта программа позволит им найти максимум возможностей в самих себе для полезного использования на рабочем месте, в регионах и стране в целом. В женщинах соединены креативность, творческое начало, смелость, умение брать на себя ответственность за детей, родных и близких. Желаю успехов всем участницам проекта, – добавила губернатор Югры.

Программа состоит из четырех модулей – три онлайн и один офлайн, если того позволит эпидемиологическая ситуация, пройдет в декабре в подмосковном Солнечногорске на территории мастерской управления «Сенеж». В группе слушателей полного курса программы более 120 человек из почти 40 российских регионов.