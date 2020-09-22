В Югре подвели итоги конкурса спортивной работы

фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Сразу три учреждения из Нижневартовска признаны лучшими в организации физкультурно-спортивной работы.

Департаментом физической культуры и спорта ХМАО – Югры подведены итоги окружного смотра-конкурса «Лучшая постановка физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций» по итогам 2019 года:

- в 1 группе (численность работников до 500 человек) – 1 место заняло муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №40» (г. Нижневартовск);

- во 2 группе (численность работников от 500 до 2000 человек) –

1 место заняло Акционерное общество «СибурТюменьГаз»

(г. Нижневартовск);

- в 3 группе (численность работников от 2000 человек) – 1 место заняло Акционерное общество «Самотлорнефтегаз» (г. Нижневартовск).

Отметим, что Нижневартовск славится не только спортивными учреждениями, но и музыкальными.

«Детская школа искусств №1», где на данный момент обучаются 935 детей, победила в Общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств» и регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».