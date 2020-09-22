В Югре подвели итоги конкурса спортивной работы

фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска
Сразу три учреждения из Нижневартовска признаны лучшими в организации физкультурно-спортивной работы.
Департаментом физической культуры и спорта ХМАО – Югры подведены итоги окружного смотра-конкурса «Лучшая постановка физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций» по итогам 2019 года:
- в 1 группе (численность работников до 500 человек) – 1 место заняло муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №40» (г. Нижневартовск);
- во 2 группе (численность работников от 500 до 2000 человек) –
1 место заняло Акционерное общество «СибурТюменьГаз»
(г. Нижневартовск);
- в 3 группе (численность работников от 2000 человек) – 1 место заняло Акционерное общество «Самотлорнефтегаз» (г. Нижневартовск).
Отметим, что Нижневартовск славится не только спортивными учреждениями, но и музыкальными.
«Детская школа искусств №1», где на данный момент обучаются 935 детей, победила в Общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств» и регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».