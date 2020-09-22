В Ханты-Мансийске огнеборцы потушили пожар в бане

фото: ГУ МЧС по Югре

В дежурную часть 21 сентября в 02:34 часов поступило сообщение о возгорании бани в садово-огородническом товариществе «Движенец».

Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, то сооружение было полностью охвачено огнем. Тушение пожара осложнялось плотной застройкой и отсутствием гидрантов.

Из-за этого пламя перекинулось на хозяйственную постройку. В тушении пожара были задействованы 12 человек и три единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают сотрудники органов дознания.

Кстати

С 14 по 20 сентября пожарно-спасательными подразделениями в Югре ликвидировано 55 пожаров. Спасли 6 человек. Пожарные отстояли материальные ценности на сумму более 11 миллионов рублей.

Основными причинами бытовых пожаров стали нарушения бытовых приборов, печей и неосторожное обращение с огнем. К сожалению, один человек погиб.

Помимо этого, за минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения 24 раза выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, спасены 2 человека.