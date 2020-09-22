Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 сентября 2020 года увеличилось на 118 человек Фото: pixabay.com

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За последние сутки в регионе зарегистрировано 118 заболевший. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 21 391. По месту инфицирования: установленные контакты - 109, уточняется - 9.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 16, с симптомами ОРВИ - 89, в бессимптомной форме заболевания - 13.

Лидерами по заболеваемости стали: Ханты-Мансийск – 25, Сургут – 21, Нижневартовск – 20.

Далее идут: Урай – 11, Октябрьский район – 9, Мегион, Нягань – 6, Покачи – 5.

Замыкают список: Радужный – 3, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Югорск, Сургутский район – 2, Советский район, Когалым, Кондинский район, Белоярский район – 1.

Из хороших новостей: за сутки 65 югорчана излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 20 526.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6 215 человека с COVID-19, с начала периода - 1 115 810. Выздоровевших – 5 976, за весь период - 917 949. Умерших - 160, с начала периода - 19 649.