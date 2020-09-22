В Югре угоняют велосипеды и воруют деньги у студентов Фото: pixabay.com

В Пять-Яхе в дежурную часть обратился 15-летний юноша. Он сообщил, что из подъезда дома, где он проживает, украли его велосипед стоимостью 9 000 рублей.

В результате розыска полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель. Ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за кражу и привлекался за совершение административного правонарушения.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого грозит лишение свободы сроком на два года. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Кондинском районе с заявлением о краже денег обратился студент междуреченского агропромышленного колледжа. Неизвестные лица из комнаты в общежитии крали 10 000 рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний однокурсник потерпевшего, проживающий в соседней комнате.

Злоумышленник рассказал, что кражу совершил, когда комната была открытой, а заявителя там не было. Украденные деньги подозреваемый потратил по своему усмотрению.