В Нефтеюганском районе появился модульный ФАП

фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

До этого фельдшерско-акушерский пункт располагался в старом деревянном здании. На время строительства в поселке КС-6 была только выездная форма оказания медицинской помощи.

Внутри современного ФАПа находится смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, стерилизационную, помещение для хранения лекарственных средств, санузел, санитарную комнату, помещение для персонала, большой холл для ожидания приема пациентами, раздевалку.

Стоит отметить, что все помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа, оснащены медицинской мебелью и необходимым оборудованием.

Территорию возле фельдшерско-акушерского пункта также благоустроили «под ключ». Там смонтировано ограждение, система видеонаблюдения, установлены контейнеры для мусора, к зданию ведут пешеходные дорожки и подъездные пути с твердым покрытием.

Добавим, что в Няганскую городскую станцию скорой медицинской помощи закупили новые дефибрилляторы и электрокардиографы. Данное оборудование германского производства. Они позволяют экстренно, на месте, оказать помощь