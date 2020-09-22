В Сургутском районе появилась новая детская площадка

фото: Администрация г. Сургута

Строители уже установили необходимое оборудование и расставили малые архитектурные формы. Уже к 26 сентября организация закончить генеральную уборку, и юные жители Снежного смогут там играть.

– Мы делаем все, чтобы жители территорий города, которые принято считать отдаленными, чувствовали себя комфортно. В прошлом году появилась детская площадка в поселке Кедровый, в этом – очередная площадка в Снежном. Малые архитектурные формы были выбраны с учетом мнения жителей, размещены на безопасном расстоянии друг от друга, – отметил Роман Богач, директор департамента городского хозяйства.

На установку детской площадки было выделено 2,2 миллиона рублей. Ее будут содержать за счет местного бюджета.

– Здесь был сложный грунт и много строительного мусора. Пять машин вывезли его с этой территории. Потом в соответствии с проектом была обеспечена засыпка основания площадки. Нам осталось нанести финишные штрихи: обеспечить контрольную протяжку болтов, установить дорожные знаки, ограничивающих стоянку автотранспорта по периметру площадки, – добавил генеральный директор подрядной организации Роман Сердюков.

Отметим, что в этом году в Сургуте появилось 15 новых детских и спортивных площадок. Их оборудовали на придомовых территориях в рамках программы «Комфортная городская среда».