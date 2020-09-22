У жительницы Пыть-Яха мошенники списали более 1,5 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Наибольшее количество случаев мошенничество отмечено в Нижневартовске, Югорске и Нефтеюганске.

В основном аферисты звонят и представляются сотрудниками банка, продавцами или покупателями, а также предлагают дополнительный заработок.

Так, 30-летней жительнице Сургута злоумышленники предложили «разбогатеть» за счет инвестиций. Подробности всей схемы заработка они рассказали в переписке через мессенджер. Девушка решила рискнуть перевести 35 тысяч рублей, но вовремя одумалась. Операцию она приостановила. Деньги на карте сохранила.

Подобный случай произошёл и с жительницей Пыть-Яха. Ей пообещали крупные заработки на торговой площадке «Wins-Trade». Но для того, чтобы мнимые работодатели могли переводить деньги, им понадобились реквизиты карты. Югорчанка сообщила всю необходимую информацию и ждала ответной реакции, которая стала весьма неожиданной. Вместо пополнения с ее счета произошло списание более 1,5 миллионов рублей.

Порядка 340 тысяч рублей аферисты списали у жительницы Радужного. Неизвестные, используя абонентские номера +79916998575 и +79513738804 под предлогом снятия жилья, понудили югорчанку осуществить перевод денег.

В Югорске 60-летней гражданке звонившие представились арендатором квартиры и пожелали оплатить недвижимость сразу за год вперед. Но югорчанка не поверила словам собеседника, не стала сообщать реквизиты своей банковской карты и тем самым сохранила свои сбережения.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела.