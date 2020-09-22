В Сургуте водитель автобуса сбил пенсионера, перебегавшего на красный

фото: УМВД России по ХМАО-Югре

За минувшие сутки на территории округа случилось два ДТП, в которых два человека получили травмы.

Так, в Сургуте 59-летний водитель автобуса сбил 65-летнего пенсионера. По предварительным данным, пострадавший перебегал дорогу по пешеходному переходу на красный свет светофора. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, полицейские задержали 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 21 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 28 – за нарушение требований к перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД ХМАО-Югры напоминают, что пешеходы – одни из наиболее уязвимых участников дорожного движения. Аварии с участием пешеходов происходят, в том числе, по причине безответственности или невнимательности, как водителей, так и самих пеших участников движения.