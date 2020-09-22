В Югре спасатели приходят на помощь заблудившимся в лесу и тушат пожары Фото: pixabay.com

Так, 18 сентября спасатели выезжали на 2 км автодороги «Нягань –Талинка». Там понадобилась помощь водителю автомобиля «ВАЗ-2112». Он улетел в кювет. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то мужчина уже был в машине скорой помощи. Проводить аварийно-спасательный работы не понадобилось.

А в Нягани огнеборцы выезжали по сообщению о пожаре в Нягани на ул. 30 лет Победы.

Помощь спасателей понадобилась двум мужчинам 1965 и 1971 годов рождения. Они заблудились в лесу на 212 км автодороги «Талинка-Советский». При помощи сигнальных устройств и сотовой связи мужчины были найдены. Медицинской помощи им не понадобилось.

19 сентября продолжились поиски в лесу в п. Пионерский Советского района. Там без вести пропал мужчина 1937 года рождения. Прибыв к месту поиска, спасатели обследовали лесной массив около п. Пионерский на площади 7, 22 км2 и подходы к реке. К сожалению, пока мужчину не нашли.

Поисковая группа 20 сентября выезжала в район «Васкины дачи» г. Нягань. Там сломался вездеход. Требовалась эвакуация двух мужчин. Спасатели эвакуировали пострадавших.