В Нефтеюганске проходит муниципальный этап окружного проекта

фото: Администрация г. Нефтеюганска

Мероприятие направлено на подготовку кадров для работы в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях ХМАО. Из-за режима повышенной готовности все мероприятия 2020 года проходят в онлайн формате.

Участи проекте могли принимать не только молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, но и кандидаты наук в возрасте до 35 лет, а также доктора наук в возрасте до 40 лет.

Нефтеюганцы в течение сентября участвовали в нескольких испытаниях: в социальном проектировании и деловых играх; в тренингах по основам самопрезентации и небольшом интерактивном лектории по базовой теории в заявленных сферах проекта: «Государственное и муниципальное управление», «Бюджетная сфера», «Общественная сфера».

Также у всех была возможность проявить способности в дебатах, в которых необходимо показать свое умение работать с фактами, аргументированно отстаивать свою позицию по различным вопросам

В последнюю неделю сентября для участников состоится ключевой этап -«Неделя дублера», в ходе которой пройдет стажировка в структурных подразделениях администрации города.

Победители городского (муниципального) конкурса примут участие в окружном этапе, который состоится в Ханты-Мансийске в октябре-ноябре 2020 года. Более подробная информация о ходе реализации проекта размещена интернете: https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-27985680_5877, https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-187724406_91, https://vk.com/cmi_yugansk?w=wall-187724406_92