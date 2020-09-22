В Югре стартовал проект «Леса России»

фото: Правительство ХМАО-Югры

Старт федеральному проекту был дан в Югре. Он направлен на популяризацию уникальности, красоты и богатства российских лесов через изобразительное искусство. Советник руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Виктор Константинов в ходе встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой, состоявшейся 21 сентября в правительстве округа, отметил, что у проекта две цели: 1) помочь человеку, живущему вдали от леса, почувствовать всю его многогранность, все его богатство; 2) привлечь внимание к лесному хозяйству, научить людей понимать и ценить труд работников леса.

Также участниками встречи стали народный художник Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств, ректор академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка, народный художник Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств Дмитрий Белюкин.

Проект «Леса России» предполагает создание цикла тематических живописных работ, посвящённых лесу, с применением различных художественных техник (акварель, масло, пастель) в «лесных» регионах России; проведение публичной кампании в поддержку российского леса и его тружеников (общение с работниками отрасли, учениками и педагогами школьных лесничеств и художественных образовательных учреждений, теле- и радиопередачи, в которых художники, работники лесного хозяйства, руководители регионов делятся своими опытом, переживаниями, заботами и т.д.).

Далее будет выставка в лучших регионов-участников.

- Югра – первый «лесной» регион в маршруте этого проекта. Мы предлагаем наш Государственный художественный музей использовать для итоговой выставки работ, созданных в ходе экспедиций. Технические возможности, экспозиции классического русского искусства музея позволят достойно представить итоги проекта, - сказала Наталья Комарова.

В эти дни Югра принимает активное участие во всероссийской акции «Сохраним лес». С августа по ноябрь 2020 года в России проходит масштабная кампания по восстановлению лесов.