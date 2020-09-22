Погода в Югре на 22 сентября: местами небольшие дожди Фото: pixabay.com

22 сентября в Югре ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью -1,+4, днем +6,+11.

Ханты-Мансийск: пасмурно. Днём +7, ночью +5. Ветер 3-6 м/с.

Сургут: небольшой дождь. Днём +7, ночью +5. Ветер 5 м/с.

Нижневартовск: малооблачно. Днём + 8, ночью +5. Ветер 5 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +7, ночью +4. Ветер 6-11 м/с.

Когалым: местами ливни. Днём +7, ночью +2. Ветер 6 м/с.